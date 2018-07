Avalanche mata pelo menos nove alpinistas no Nepal

AL SHARMA - Uma avalanche atingiu neste domingo, 23, alpinistas e seus acampamentos na oitava montanha mais alta do mundo, no Nepal, matando pelo menos nove pessoas e deixando quatro desaparecidas, disse a polícia. Autoridades disseram que, entre os mortos, estão alpinistas da Alemanha e da Espanha. Cinco alpinistas feridos foram resgatados por helicópteros e levados para Katmandu.

O inspetor de polícia Basant Mishra afirmou que os corpos de um alpinista alemão e um guia nepalês foram encontrados na neve no Monte Manaslu, que tem 8.163 metros de altura e está localizado aproximadamente 100 quilômetros a noroeste de Katmandu. "Pilotos de resgate avistaram outros sete corpos na montanha", afirmou Mishra.

Fontes no Ministério das Relações Exteriores da Espanha disseram que um dos mortos era espanhol. Não foram divulgados mais detalhes.

O acidente ocorreu a uma altitude de 7.000 metros, tornando muito complicada a chegada ao local por parte das equipes terrestres. Helicópteros foram destacados para a região para procurar pelos desaparecidos após o acidente no começo da manhã, mas as nuvens e a neblina dificultaram os trabalhos, afirmou Mishra.

Detalhes sobre a avalanche a as nacionalidades dos alpinistas desaparecidos não estavam claras.

Centenas de alpinistas estrangeiros vão todos os anos aos picos do Himalaia no Nepal, que tem oito das 14 mais altas montanhas do mundo, incluindo o Monte Everest. Setembro marca o início da temporada de escaladas do outono, que vai até novembro.

No último grande acidente na região, pelo menos 42 pessoas, incluindo 17 estrangeiros, morreram em uma forte nevasca no Monte Everest, em 1995.