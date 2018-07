Avalanche mata pelo menos nove pessoas nos Alpes

PARIS - Pelo menos nove pessoas morreram devido a uma avalanche na região do Mont Blanc, nos Alpes franceses. As equipes de resgate ainda buscam alpinistas desparecidos.

O deslizamento, considerado o pior dos últimos anos, varreu a encosta da montanha durante a madrugada. A polícia afirmou que um dos feridos alertou as autoridades e chamou o socorro.

Alpinistas britânicos, espanhois, alemãs e um suíço estariam entre as vítimas da avalanche. Eles tentavam alcançar o topo do Mont Blanc. As autoridades ainda não sabem o que desencadeou a avanlanche, se foram os alpinistas ou gelo que veio do topo da montanha.

Os alpinistas estavam na montanha conhecida como Mont Maudit (Monte Maldito, em tradução livre), uma rota popular de passagem para turistas que querem ir ao Mont Blanc. Milhares de pessoas fazem este caminho todos os anos.

