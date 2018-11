Avaliação de espécies custará R$ 102 milhões Avaliar a situação das espécies no mundo custará cerca de US$ 60 milhões (ou aproximadamente R$ 102 milhões), segundo relatório publicado na revista Science. O estudo foi feito pela União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN) e a ONG Conservação Internacional (CI). Hoje, a lista vermelha da IUCN contém 48 mil espécies ameaçadas, e a avaliação tem um custo anual de US$ 4 milhões (R$ 7,1 milhões). No mundo todo, apenas 1,9 milhão de espécies foram identificadas, apesar de cientistas estimarem o número de espécies entre 10 e 20 bilhões. Para Simon Stuart, presidente da Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN, a lista vermelha deverá incluir mais 160 mil espécies.