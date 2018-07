Avaliação mostra estagnação do ensino médio no Brasil, com nota 3,6

Adolescentes durante aula em escola estadual paulista; na escala de 1 a 10, alunos brasileiros do ensino médio alcançaram nota 3,6 - 0,1 a mais que na edição anterior

BRASÍLIA

Eles não sabem que metade é 50% nem identificar a ideia principal de um texto. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2009, divulgado ontem, mostra que os alunos do ensino médio estão estagnados no desconhecimento. Na média, numa escala que vai de 0 a 10, os estudantes tiraram 3,6 - nota apenas 0,1 maior do que a alcançada na edição anterior, de 2007.

Alunos dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental tiveram desempenho melhor: 4,6 e 4,0, respectivamente. Mesmo diante de um resultado que expõe as deficiências do ensino no Brasil, o ministro da Educação, Fernando Haddad, comemorou os indicadores, sob a alegação de que as metas do governo foram atingidas. Para o ensino médio, o estipulado era chegar em 3,5 - 40% a menos do que a média obtida nos países desenvolvidos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Criado em 2007, o Ideb é calculado a cada dois anos a partir do cruzamento de dados de aprovação e evasão escolar com avaliações feitas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A série histórica dos indicadores começa antes, em 2005.

A partir dos índices encontrados em cada biênio, o governo traça metas para os dois anos seguintes. O objetivo é chegar em 2021 com Ideb igual a 6,0 - patamar educacional na média dos países da OCDE.

"Ainda estamos distantes da meta para 2021, mas temos uma esperança renovada de que vamos atingi-la", afirmou Haddad. Para ele, o fato de o desempenho do ensino médio estar praticamente estagnado não surpreende. "Segue absolutamente a trajetória prevista pelo Inep." Ele argumentou que o País vivia até 2001 um período de "recessão da educação", com queda de desempenho. "Desde o início, a expectativa era ter uma melhora mais acentuada de desempenho nos primeiros anos de ensino." Mas a tendência, disse, é que, com passar do tempo, o ritmo de melhora nos anos iniciais tenha uma queda e o das turmas avançadas, ganhe velocidade. "Funciona como um sistema de onda."

Alunos dos anos iniciais alcançaram Ideb 4,6 - 0,8 a mais do que em 2005 e 0,4 a mais do que em 2007. A meta esperada era de 4,2. Nos anos finais, obtiveram índice 4,0 - 0,2 ponto a mais que em 2007 e 0,5 a mais que em 2005. A meta era 3,7. Já no ensino médio, alunos tiveram nota 3,6 - 0,1 a mais que a meta.

Haddad afirmou que, se o ritmo de crescimento for mantido, a média 6,0 para todo o País poderia ser antecipada. Mas ele preferiu não arriscar nenhuma previsão. "Vamos aguardar o próxima edição", disse. Ele observou, porém, que metas pontuais, para escolas ou municípios, poderiam ser revistas em um curto espaço de tempo. "Vamos deixar como sugestão para outro governo."

O presidente do Inep, Joaquim José Soares Neto, afirmou que a melhora dos indicadores pode ser atribuída a um avanço em todas as áreas, não só do desempenho das avaliações do Inep como do rendimento escolar. "Houve melhora das taxas de aprovação e redução da evasão escolar, além de um desempenho superior nas avaliações do Inep. O resultado nos agradou."

Responsabilidade. Apesar do clima de comemoração do governo, o especialista em políticas educacionais Ocimar Munhoz lembra que as primeiras séries do fundamental são de responsabilidade sobretudo das redes municipais e as séries finais, dos municípios e Estados. "O interessante é que o ministério praticamente não tem escolas, mas responde pela educação do País."

PARA ENTENDER

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, calculado a cada dois anos, é composto por dois fatores que interferem na qualidade de ensino:

1. Rendimento

É o fluxo dos alunos, ou seja, a taxa de aprovação de um ano para o outro, medida pelo Censo Escolar. Abandono e retenções diminuem o rendimento.

2. Desempenho

É a média das notas dos alunos nas avaliações nacionais. Estudantes da 4.ª e 8.ª séries fazem a Prova Brasil; o Saeb é aplicado por amostragem para o 3.º ano do ensino médio.