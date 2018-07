Avaliação positiva do governo Dilma atinge nível recorde-CNI/Ibope

De acordo com o levantamento feito pelo Ibope sob encomenda da Confederação Nacional da Indústria, 59 por cento apontam o governo Dilma como ótimo ou bom, contra 56 por cento em março.

Trinta e dois por cento veem o governo como regular, contra 34 por cento na sondagem anterior, e 8 por cento o classificam como péssimo ou ruim, mesmo patamar de março.

Já a aprovação pessoal da presidente permaneceu em 77 por cento. Aqueles que desaprovam a presidente somaram 18 por cento, contra 19 por cento no levantamento anterior.

A pesquisa avaliou ainda a percepção da população em determinadas áreas do governo, como taxa de juros e combate à inflação.

Sobre a política de juros, 49 por cento dos entrevistados passaram a aprovar as decisões do governo, ante 33 por cento da pesquisa anterior. Já os que desaprovam diminuíram para 41 por cento ante 55 por cento.

A reversão da tendência coincide com os sucessivos cortes na taxa básica de juros pelo Banco Central nos últimos meses e com a pressão do governo sobre os bancos para que eles também reduzam suas taxas.

A percepção da política de combate à inflação também melhorou. O índice de desaprovação caiu de 50 por cento a 47 por cento, e o de aprovação subiu de 42 por cento para 46 por cento.

O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios entre os dias 16 e 19 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

(Reportagem de Hugo Bachega)