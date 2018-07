Avança trabalho para liberar estrada que liga PR a SC Os trabalhos para a liberação do trecho do quilômetro 663 da Rodovia BR-376, que liga Paraná a Santa Catarina, na região de Tijucas do Sul, no Paraná, avançaram durante toda a noite de ontem e madrugada de hoje. No início da manhã, a maior parte da terra que cobria a pista já havia sido retirada, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As equipes no local realizam a limpeza da pista e um trabalho na encosta para evitar novos desmoronamentos. A liberação total do sentido sul da rodovia está estimada para o final da tarde de hoje, após avaliação de engenheiros sobre as condições de segurança e riscos de novos deslizamentos. Apesar do trânsito lento, não foi registrada a formação de congestionamentos hoje, que ontem só terminaram à 1h da manhã e chegaram a atingir 10 quilômetros de extensão. Com o aumento do tráfego ao longo do dia, os motoristas podem enfrentar congestionamentos na mesma proporção do dia anterior. A Polícia Rodoviária Federal mantém viaturas no local para orientar os motoristas.