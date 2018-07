Avanço do Estado Islâmico no Iraque obriga Síria a cancelar venda de trigo A Síria cancelou um acordo para vender 200 mil toneladas de trigo da sua safra doméstica de 2013 para operadores privados do Iraque devido ao conflito armado que se estende pelos dois países e que paralisou o transporte do grão, disse nesta terça-feira uma fonte da agência estatal de grãos da Síria.