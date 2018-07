Avanço rebelde expõe divisão do Exército

O Contestado vivia um clima de ódio e medo propício para o massacre aos rebeldes. Fazendeiros, autoridades municipais e representantes da empresa Lumber, concessionária das terras às margens da ferrovia, contabilizavam prejuízos com os incêndios de estações de trem, sedes de fazenda e prédios públicos. A versão raivosa deles encobria o terrorismo praticado por seus pistoleiros nos pequenos sítios da beira da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul e nos centros dos povoados.

Em 5 e 6 de setembro de 1914, dias antes de o general Setembrino de Carvalho desembarcar no Paraná, os rebeldes obtiveram suas maiores vitórias desde o início da revolta, em outubro de 1912. Um grupo de 200 homens liderado por Bevenuto Baiano incendiou a serraria e os depósitos de madeira da Lumber e a estação de trem do vilarejo de Calmon. Depois, destruíram as casas do povoado de São João dos Pobres e tocaram fogo na estação de Nova Galícia, em Porto União, na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Um combate entre o grupo de Baiano e do capitão do Exército João Teixeira de Matos Costa, 38 anos, em São João dos Pobres, resultou na morte do oficial e de outras 62 pessoas. A Lumber perdia a sua segunda maior serraria (a maior era a de Três Barras).

Até a chegada de Setembrino, o Exército se dividia sobre o modelo para acabar com os redutos dos "fanáticos". Os documentos militares analisados pelo Estado mostram uma instituição dividida. O capitão Matos Costa, morto pelos rebeldes, era justamente o oficial que representava o pensamento da geração militar que esteve em Canudos, em 1897, em posições de baixas patentes, e agora buscava formas repressivas mais alinhadas à opinião pública do Rio de Janeiro. Essa geração subia os degraus da carreira militar em meio ao sucesso do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, publicado dez anos antes, que denunciou as degolas de civis no sertão baiano.

Matos Costa escreveu que o Contestado era uma "insurreição de sertanejos espoliados nas suas terras". O capitão fez denúncias contra desmandos de coronéis da região e representantes da Lumber, que haviam importado pistoleiros dos EUA para proteger suas instalações no Brasil. Setembrino, no entanto, tinha optado por uma guerra total contra os caboclos do Contestado, recorrendo a práticas denunciadas por Euclides - degolas, fuzilamentos de prisioneiros e violências sexuais contra nativos.

Isolamento. O líder caboclo Adeodato Manoel Ramos, o último comandante militar dos rebeldes do Contestado, percebeu a estratégia do general Setembrino em isolar o movimento numa área restrita. Ele, então, tentou espalhar seus homens e seguidores na direção oeste do Rio dos Peixes. O objetivo era chegar a Palmas, região pouco conhecida pelo Exército. Setembrino, no entanto, foi mais ágil e conseguiu impor uma barreira que impossibilitou os rebeldes de chegarem à área.

Acuado, o líder rebelde concentrou o movimento nas margens dos Rios Santa Maria e das Tripas, em Timbó Grande. Num vale de difícil acesso, ele mandou erguer uma igreja dedicada a São Sebastião e construir as primeiras casas de palha. Pela região se espalhou a notícia de que as águas dos rios eram milagrosas. Estima-se que cerca de dez mil caboclos passaram a viver no novo reduto.

Aos poucos Santa Maria ficou isolada. Os "bombeiros" (espiões do movimento) informaram Adeodato que chefes rebeldes estavam se rendendo nos quartéis - e os caboclos sob ordens deles percorreram trajetos de cem quilômetros para se juntar ao grupo de Adeodato.

Rixa. A indicação do líder Elias de Moraes para que Adeodato, filho de pequenos agricultores, comandasse os rebeldes chama a atenção quando se sabe que no movimento estavam veteranos rebeldes federalistas, que haviam sido derrotados por tropas legais ao defender maior autonomia para os Estados, na sangrenta revolução de 1893 a 1895.

Durante o conflito no Contestado, os "órfãos" federalistas eram homens na faixa de 40 a 50 anos, que dominavam armas e tinham noções de estratégias de guerrilha e combates em campos abertos. Por terem sido alijados do poder, os federalistas eram identificados pelos caboclos como "monarquistas".

Ao mesmo tempo que combatia o Exército, Adeodato tramava uma disputa interna com os federalistas pelo controle dos redutos. Os federalistas defendiam a invasão da cidade de Lages, no Sul de Santa Catarina, onde viviam colegas "maragatos" reprimidos pelo grupo dos "pica-paus", os antigos adversários que apoiavam o governo central durante a Revolução Federalista e controlavam, naquele momento, o município.

Adeodato não aceitou a ideia de invadir Lages. Para legitimar seu poder, ele desafiou os federalistas dentro do movimento rebelde. O líder executou pessoalmente o coronel "maragato" Aleixo Gonçalves, que havia se recusado a aceitar suas ordens. Diferentemente dos federalistas, Adeodato tinha ligação com o catolicismo primitivo caboclo, o elo com a maioria dos rebeldes - seu pai, Manoel Telêmaco Ramos, puxava a reza em celebrações na região de Lages. Mesmo com a queda da "virgem" Maria Rosa no comando do movimento, a religiosidade não foi abandonada pelos novos líderes rebeldes.