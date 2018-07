Avaré sedia competição da raça quarto-de-milha

Começa no sábado, o 32º Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha, realizado pela Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha (ABQM). O evento, um dos principais da raça, prossegue até o dia 18, em Avaré (SP). A competição reunirá 1.700 animais. Mas o número de inscrições para as provas deve superar os 4.500.

A modalidade 3 tambores recebeu o maior número de inscrições: 1.524. Para a prova laço em dupla-cabeça e pé estão inscritos 743 concorrentes; no laço de bezerro, são 661 inscritos; a prova de 6 balizas terá 508 competidores e a de apartação, 257. Serão realizadas ainda provas de maneabilidade e velocidade, 5 tambores, working cow horse, rédeas, western pleasure, team penning, ranch sorting e conformação.

LEILÕES

Durante o evento serão realizados sete leilões, que têm apoio da ABQM. Abrindo a programação, no dia 11, às 20 horas, ocorre o 4º Leilão Haras Villa San Jose e Convidados. No dia 13, às 20 horas, é a vez do 3º Leilão Velocidade Máxima. Dia 14, também às 20 horas, está programado o 3º Leilão Parceiros de Raça e Convidados. No dia 15, serão dois remates: às 15 horas, o Leilão Virtual Haras Fazenda Regina e Haras Canarim, e, às 20 horas, o 6º Leilão Tradição e Raça. No dia 16, às 14 horas, ocorre o 10º Leilão WV e Convidados. E, no dia 17, às 20 horas, o 6º Leilão Personality e Convidados encerra a programação.