Avaria causou acidente com barca, diz concessionária A concessionária Barcas S/A divulgou uma nota sobre o acidente durante o desembarque de uma balsa na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, em que se feriram 12 pessoas. De acordo com a nota, ocorreu uma avaria na ponte de atracação fazendo com que a mesma cedesse parcialmente. Funcionários da concessionária prestaram socorro e permanecem no local auxiliando o atendimento aos passageiros. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a rampa flutuante de acesso à estação se soltou do cais e afundou. Algumas pessoas que estavam chegando vindas do Rio caíram no mar. As vítimas foram atendidas no Hospital Manuel Artur Villaboim, em Paquetá. Segundo informações da unidade, todas elas tiveram algumas escoriações leves. De acordo com a nota da concessionária, as causas estão sendo avaliadas pela empresa. As providências para a reparação da ponte já foram iniciadas. A operação não foi afetada e uma barca da para Paquetá saiu normalmente às 10h30.