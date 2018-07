Avenida 23 de Maio em SP tem pista liberada Foram liberadas no final da manhã as duas faixas que estavam interditadas na Avenida 23 de Maio, sentido aeroporto. Por volta das 6h40, uma colisão envolvendo três veículos deixou dois feridos próximo ao túnel Ayrton Senna. Por volta de 12h15, porém, havia 3 km de lentidão na via, da Praça da Bandeira até o Viaduto Cubatão.