Avenida de SP é liberada após acidente com ônibus As pistas da Avenida Salim Farah Maluf, tanto no sentido Marginal do Pinheiros quanto no sentido Vila Prudente, foram liberadas após um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, que deixou ao menos uma pessoa morta e sete feridos. O trânsito na região do acidente, na zona leste de São Paulo, já estava tranquilo no início da tarde de hoje. As vítimas da colisão foram encaminhadas aos prontos-socorros dos hospitais Tatuapé, Sapopemba e João XXIII. Já em outro acidente na mesma avenida, um motoqueiro morreu após colidir com um caminhão no sentido Marginal do Pinheiros. Duas faixas da via ficaram bloqueadas.