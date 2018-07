Avenida dos Bandeirantes tem tráfego lento A Avenida dos Bandeirantes acumula 6,5 quilômetros de lentidão no final da tarde deste sábado, 19, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Um dos pontos mais congestionados fica no sentido Marginal Pinheiros, onde há 3 km entre o Viaduto Amaro e a Avenida Miruna. No sentido Imigrantes, são 3,5 km, entre as ruas João Carlos Mallet e Ribeiro do Vale.