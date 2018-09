Avenida é liberada parcialmente após incêndio em SP A pista sentido bairro da Avenida Miguel Yunes, na zona sul da capital paulista, foi liberada por volta das 9 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A via estava interditada desde o início da manhã por causa de um incêndio em uma fábrica de materiais recicláveis. Segundo a CET, a pista sentido centro permanece bloqueada entre a Avenida Interlagos e a Ponte Vitorino. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio em ambos os sentidos. Para os motoristas que seguem em direção ao bairro, o desvio deve ser feito pela Avenida Interlagos. No sentido centro, o desvio deve ser feito pela Rua José Martins Coelho e avenida Nossa Senhora do Sabará. As equipes do Corpo de Bombeiros devem continuar durante todo o dia para acabar com os focos de fogo, que já foi controlado, e para a operação rescaldo.