A partir das 4h do domingo a área bloqueada estende-se da Av. Brás Leme à Rua Santa Eulália. A interdição deve durar até as 14h e pode ser ampliada para ruas das imediações conforme o número de pessoas. Estima-se que 150 mil fiéis participem do evento.

A ciclofaixa que passa pela região também terá funcionamento suspenso entre a Rua Doutor Zuquim e a Praça Heróis da FEB.