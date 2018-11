Avenida em SP será fechada para demolição de prédio A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá interditar totalmente a Avenida do Estado, em São Paulo, no sentido Santana, da Praça São Vito até a Avenida Mercúrio, de hoje à sexta-feira, 17, das 23 horas às 5 horas. A interdição ocorrerá para a continuidade das obras de demolição do Edifício São Vito.