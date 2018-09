Avenida Interlagos, em São Paulo, segue congestionada A Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, seguia congestionada na noite de hoje. Às 19h23, a fila de engarrafamento era de 1,5 quilômetro, da Rua José Homero Roxo até a Praça Ministro Pedro Chaves, no sentido bairro. Os motoristas que acessavam a Avenida dos Bandeirantes também deparavam-se com trânsito ruim, entre a Rua Conceição de Monte Alegre e a Avenida dos Bandeirantes, no sentido da Rodovia dos Imigrantes. A Marginal do Tietê reunia dois pontos de morosidade: 1,4 quilômetro na pista expressa, a partir da Rua José Gomes Falcão, no sentido da Rodovia Ayrton Senna; e 1,1 quilômetro na pista expressa, da Ponte das Bandeiras até a Rua Professor Milton Rodrigues, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).