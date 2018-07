Avenida Pacaembu é interditada após acidente com morte Um acidente envolvendo motociclistas embaixo do viaduto general Olímpio da Silveira, causou a morte de uma pessoa, deixou outra ferida e interditou uma faixa da Avenida Pacaembu, na zona oeste, sentido Marginal do Tietê, na manhã desta sexta-feira, 21. As duas pistas sentido estádio estão bloqueadas.