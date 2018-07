Avenida Paulista é interditada para a Parada Gay A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou às 10 horas deste domingo, 14, o trecho da Avenida Paulista entre a Alameda Joaquim Eugênio de Lima e a Rua Peixoto Gomide, no centro de São Paulo. A via está sendo preparada para receber a 13º edição da Parada LGBT. Os organizadores do evento estimam participação de cerca de três milhões de pessoas.