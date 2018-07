Avenida Paulista perde tradicional letreiro do Itaú

Com a saída da marca, também deve parar de funcionar os famosos relógio e o termômetro no topo do prédio, visíveis a quilômetros de distância à noite. O banco mantinha o equipamento em funcionamento. Procurado, o Itaú não se manifestou.

O relógio fazia parte da paisagem da Paulista desde 1962, quando a montadora Willys Overland do Brasil criou o letreiro. Em 1967, a Ford do Brasil comprou a Willys Overland e trocou o luminoso verde por um painel com o nome Ford, que marcava as horas. A marca do Itaú apareceu em 1976.