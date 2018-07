Avenida Paulista tem mais reforma e desvios no trânsito

Um novo trecho da avenida Paulista, um dos cartões-postais da cidade de São Paulo, passará por reformas. As obras começam nesta segunda-feira e serão realizadas entre as 23 e 4 horas da madrugada, segundo a Secretaria das Subprefeituras da capital . A avenida será recapeada e terá o asfalto renovado em toda sua extensão. A primeira etapa dos serviços será feita no trecho entre a Praça Oswaldo Cruz, no Paraíso, e a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nas duas pistas da avenida, simultaneamente. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montará desvios no trânsito. Caso o trânsito fique complicado na região, os serviços poderão ser realizados em apenas duas faixas de rolamento por vez, quadra a quadra, conforme orientação dos técnicos da CET. A previsão é de que o primeiro trecho seja concluído dentro de duas semanas, quando começa o recapeamento do segundo trecho, entre a alameda Casa Branca e a rua Pamplona. Em 23 de julho do ano passado, a Prefeitura iniciou a reforma de 55 mil m² de calçadas da avenida. A previsão é de que até o final de junho estas reformas na calçadas estejam concluídas.