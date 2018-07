Avenida Rio Branco é tomada por peregrinos Os dois lados da Avenida Rio Branco, no Rio, estão completamente tomados por peregrinos e trabalhadores da região, que aguardam a passagem do papa Francisco. Os peregrinos cantam a música oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) para saudar cada grupo de paróquia que chega. "A jornada será uma festa durante todo o tempo, mas o importante é que a festa continue depois nas paróquias, levando adiante o clima de renovação que o papa propõe. A gente espera que a Igreja se renove com a vitalidade da juventude", disse o frei carmelita Antônio Farias, do Recife, que chegou há cinco dias ao Rio.