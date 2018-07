Avenida Rio Branco, no centro do Rio, vai virar bulevar Projeto polêmico anunciado pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), o fechamento para carros, motos e ônibus da centenária Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, ganhou dia para começar a sair do papel. A restrição deverá ocorrer a partir de 26 de junho, um sábado, em caráter experimental. A data foi definida no fim de semana. Ainda não foi anunciado, porém, um plano alternativo de transporte.