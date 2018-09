Aventureiro cruza desfiladeiro com jato nas costas

O aventureiro Eric Scott atravessou um abismo usando um jato pessoal movido a hidrogêneo atado às suas costas. Scott sobrevoou o Royal Gorge em Canon City, no sul do Estado americano do Colorado, a uma velocidade de cerca de 120 quilômetros por hora. Veja também: Confira vídeo da aventura de Eric Scott O percurso era de 457 metros. Um porta-voz disse que o piloto não usou pára-quedas. Em 2003, um outro aventureiro, Dwain Weston, tentou um salto com um pára-quedas especial da ponte de Royal Gorge mas acabou morrendo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.