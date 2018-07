Aversão à risco no exterior faz Ibovespa fechar em queda de 3% antes de pesquisas A forte aversão a risco nos mercados internacionais contaminou a Bovespa nesta quarta-feira, cujo principal índice chegou aos 54 mil pontos no pior momento do dia, enquanto as eleições ficaram em segundo plano, com investidores no aguardo de novas pesquisas Ibope e Datafolha nesta noite.