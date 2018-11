Aves são pacíficas e benéficas ao homem

Contrariando as crenças populares, porém, os abutres são aves pacíficas e inofensivas ao homem. Não fosse pelo fato de comerem carniça - um serviço ecológico essencial -, certamente seriam admirados como as grandes aves de rapina que são (da mesma família das águias e gaviões), e não temidos como símbolos místicos de morte e mau agouro. Especialmente porque não causam a morte de ninguém, só limpam a sujeira.

"Suas garras não são tão fortes, já que não precisam caçar nem carregar presas pelo ar", explica Shrestha, responsável pelo Centro de Conservação e Reprodução de Abutres do Parque Nacional de Chitwan, no sul do Nepal. "Seu bico também não é dos mais fortes, e ele raramente é agressivo."

Defesa. Os abutres são oportunistas. Ficam circulando pelo ar, planando nas correntes térmicas mais altas, e quando detectam um animal, descem rapidamente para se alimentar, antes que outro carnívoro chegue e os empurre para fora da mesa. Só brigam mesmo entre eles próprios, na hora das refeições. Quando ameaçados, regurgitam tudo o que tiverem no estômago e voam rapidamente para longe. A fuga é seu principal mecanismo de defesa.

"As pessoas têm uma impressão totalmente equivocada desses pássaros", diz o treinador de aves londrino Scott Mason. "Você tem de enxergar o que elas são por dentro, e não apenas julgá-las pela aparência. Os abutres têm personalidades incríveis e podem ser extremamente afetuosos."

Mason é o inventor de uma atividade chamada parahawking, em que as pessoas voam de parapente acompanhadas por aves de rapina treinadas. Entre elas, dois abutres da espécie Neophron percnopterus (abutre-egípcio), de bico amarelo e plumagem branca, indiscutivelmente mais carismáticos que o sisudo Gyps bengalensis.

"São embaixadores que usamos para educar as pessoas sobre os abutres de uma forma geral", explica Mason, que há dez anos voa quase que diariamente em Pokhara, na região central do Nepal, e viu a quantidade de abutres declinar radicalmente nesse período. Cada cliente que voa com sua equipe recebe uma palestra sobre o risco de extinção dos Gyps, e parte do dinheiro arrecadado é doado para projetos de conservação.

Apólice de seguro. Em Chitwan, o acesso ao Centro de Reprodução é restrito. Inaugurado em 2008 pelo governo do Nepal, em parceria com as ONGs Bird Conservation Nepal e National Trust for Nature Conservation, o centro cuida de 60 abutres-de-dorso-branco, dos quais 14 estão em idade reprodutiva. A esperança é que em 2012 nasçam os primeiros filhotes. E que, quatro ou cinco anos mais tarde, eles possam ser soltos na natureza, em "zonas livres de diclofenaco".

Com as populações selvagens ainda em queda, a reprodução em cativeiro é vista como uma apólice de seguro indispensável ao futuro da espécie. Há outros quatro centros de reprodução em operação, três na Índia e um no Paquistão, com 351 pássaros em cativeiro e 36 filhotes nascidos desde 2008 (das três espécies ameaçadas de Gyps).

Os abutres-de-dorso-branco colocam só um ovo por ano, e o filhote leva de quatro a cinco anos para atingir a maturidade. São reprodutores lentos, o que os torna ainda mais vulneráveis à extinção.