Avião atola em aeroporto de Passo Fundo, no RS Um avião da companhia aérea Avianca ficou atolado nesta tarde no aeroporto regional Lauro Körtz, em Passo Fundo (RS). Viajavam na aeronave 91 passageiros que embarcaram em São Paulo com destino a Porto Alegre. Após uma manobra errada no momento em que taxiava, o piloto colocou as rodas da aeronave sobre a grama, ao lado da pista. O avião ficou preso e deve ser retirado do local apenas amanhã de manhã. Ninguém se feriu.