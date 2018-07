Avião bate em outros 3 estacionados em Congonhas Uma aeronave que estava no pátio da Líder Aviação, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, colidiu na tarde de hoje com outras três aeronaves de clientes que estavam estacionadas no mesmo hangar. Em nota, a Líder afirma que uma aeronave é de matrícula estrangeira e pertence a terceiros. Segundo a empresa "a situação está sob controle e nenhuma pessoa ficou ferida." A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) do Aeroporto de Congonhas informou que o aeroporto opera normalmente e que o acidente não alterou os horários dos voos.