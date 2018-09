Avião bimotor cai e piloto morre no Recife O piloto de um avião bimotor morreu nesta manhã no Recife, após a queda da aeronave no bairro de San Martin. Ele tinha 23 anos. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a aeronave levava oito pessoas de Teresina, no Piauí, para Recife, em Pernambuco, quando sofreu o acidente. O avião ainda teria atingido de raspão uma casa. Três pessoas foram socorridas por moradores do bairro. Até as 13h10, não havia informações sobre os outros quatro ocupantes do bimotor. Não há informações sobre o motivo do acidente, tampouco se pedestres foram atingidos pela aeronave.