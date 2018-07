Avião cai após reabastecimento em Bauru Um avião de pequeno porte caiu hoje por volta das 18h30, na margem da rodovia Marechal Rondon, entre Bauru e Agudos (SP). Procedente de Rondônia, o aparelho pousou em Bauru, abasteceu e logo em seguida decolou rumo a Sorocaba. O local do acidente fica a aproximadamente cinco quilômetros do aeroporto, próximo ao condomínio residencial "Recanto dos Nobres". Na queda, o aparelho explodiu e incendiou-se. O piloto morreu dentro da cabine e, até o momento, ainda não foi identificado. A polícia e o corpo de bombeiros continuam no local, aguardando a chegada de inspetores da Aeronáutica. Ainda não foram divulgadas informações sobre o tipo da aeronave e o nome do piloto.