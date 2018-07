Avião cai e mata dois; vítima fez pedido de casamento em voo um mês antes

PORTO ALEGRE - A queda de um avião usado em aulas de pilotagem matou o instrutor Arthur Panseira Demétrio, de 22 anos, de Santa Catarina, e o aluno Darlan Kabata dos Santos, de 31 anos, de São Paulo, nesta quarta-feira, 29, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul.

Demétrio e Santos preparavam-se para o pouso quando o avião sofreu uma pane e caiu de bico no chão em meio a uma lavoura de soja. Há poucos dias, Demétrio havia postado no YouTube as imagens do pedido de casamento que fez à noiva Thays Pereira da Cruz, enquanto pilotava um pequeno avião, ao lado dela, em dezembro, também em Cachoeira do Sul.