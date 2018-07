Avião cai e mata quatro pessoas no interior de SP

Um avião de pequeno porte, modelo Bonanza, caiu e explodiu por volta das 21h30 de ontem, em uma fazenda de Marabá Paulista, no extremo oeste do Estado de São Paulo. As quatro pessoas que estavam a bordo morreram no acidente. As vítimas são o empresário Ângelo Rafaeli D''Alia, de 51 anos, Sylvia Katherini Torreta, de 23 anos, Bruna D''Alia, de 19 anos, e uma menina que teria 10 anos.

O avião decolou de Ponta Porã (MS) e ia para o Tocantins, com escala em Campinas (SP). O piloto, que seria Ângelo, teria mudado a rota e tentado pousar no aeroporto de Presidente Prudente. No momento, chovia muito. Após a queda da aeronave, moradores ouviram a explosão e chamaram a Polícia Militar.

Os corpos foram removidos durante a madrugada de hoje. Técnicos do Departamento de Aviação Civil (DAC) chegaram ao local pela manhã e iniciaram a perícia para investigar as causas do acidente.