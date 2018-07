Avião cai e mata secretária de Educação de AM e mais 5 Seis pessoas morreram na queda de um monomotor Sêneca, de prefixo IPTUJ, da empresa Kleiton Taxi Aéreo, na tarde de hoje, em Manaus. Entre os mortos está a secretária estadual de Educação, Cinthia Régia Gomes do Livramento. O avião caiu em um terreno baldio atrás de uma escola e de um terminal de ônibus no bairro Zumbi, zona leste de Manaus.