Com várias fraturas pelo corpo, o piloto foi socorrido e internado na Santa Casa de Olímpia. Ele foi operado e, até agora, o hospital não divulgou nenhum boletim sobre o estado de saúde do piloto. O monomotor agrícola era usado na pulverização de lavouras e, hoje, Lacerda sobrevoaria o canavial. As causas do acidente estão sendo apuradas.