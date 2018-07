Avião cai em Manaus e pelo menos 20 corpos são resgatados

As equipes de resgate retiraram pelo menos 20 corpos do Rio Manacapuru, próximo da Ilha de Monte Cristo, em Manacapuru (AM), onde um avião Bandeirante caiu na tarde do sábado, 7. Só quatro pessoas sobreviveram, entre elas uma criança. As buscas foram suspensas no fim da noite do sábado e devem ser retomadas na manhã deste domingo, segundo informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. As informações sobre o número exato de vítimas são desencontradas, já que inicialmente a Manaus Táxi Aéreo informou que haveria 24 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. No entanto, 24 vítimas teriam sido retiradas do local do acidente. Há possibilidade de o acidente ter sido causado por excesso de peso, já que a aeronave estaria com excesso de passageiros. O avião Bandeirante (Emb 110), de prefixo PT-SEA, caiu por volta das 15 horas no Rio Manacapuru, próximo da Ilha de Monte Cristo, em Manacapuru (AM). Apenas quatro sobreviventes foram encontrados até o início da noite, entre eles uma criança. Os demais passageiros, o piloto e o copiloto ficaram presos dentro do avião, a 5 metros de profundidade. Para a Aeronáutica, houve pane em um dos motores e o comandante tentou pousar o avião no rio, a 500 metros da pista de um aeroporto. O voo seguiria de Coari para Manaus (a uma hora de distância) e foi fretado pela empresa Manaus Táxi Aéreo. A queda ocorreu no meio do caminho, mais precisamente na área de uma comunidade chamada Santo Antônio, logo após o piloto entrar em contato com a torre do Aeroporto de Manaus e informar que voltaria para Coari por causa da forte chuva e da pane. Neste momento, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo da capital amazonense (Cindacta-4) perdeu contato com a aeronave. Passageiros Segundo o 1.º sargento do Corpo de Bombeiros de Manaus, Marimar Machado Marques, e a assessoria de imprensa da Manaus Táxi-aéreo, havia 24 pessoas a bordo (18 adultos, quatro crianças e dois tripulantes). Por outro lado, o assessor de comunicação Paulo Roberto disse que as informções sobre os ocupantes da aeronave foram baseadas na lista do frete, mas que a confirmação sobre quem realmente embarcou será fornecida a partir do meio-dia deste domingo, considerando-se que pode ter ocorrido desistências. O piloto César Griger, gaúcho, 46 anos, tinha mais de 20 anos de atividade, sendo 6 apenas nesta empresa. Antes de trabalhar como piloto comercial, ele foi piloto da Força Aérea Brasileira. O co-piloto era Denilson Cilino Aires da Silva, amazonense, 23 anos, há 6 meses na empresa. Tinha aproximadamente 3 anos de experiência como co-piloto. Sobreviventes Foram resgatados com vida Ana Lúcia Reis Livrária, de 43 anos; Brenda Dias Moraes, de 21; Eric Evangelista da Costa, de 23; e Ian, de 9 anos. Não havia informações sobre os outros passageiros e suas condições de saúde. Após a divulgação da notícia do acidente, dezenas de pessoas se aglomeravam em frente ao guichê da Manaus Táxi-aéreo, localizado no terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em busca da lista oficial de passageiros. Mas como o voo era fretado, a empresa enfrenta dificuldades para liberar essas informações. var keywords = "";