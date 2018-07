Avião cai perto de Ilhas Comoros e todos a bordo sobrevivem

O jato Embraer caiu a 200 metros do aeroporto de Moroni, cinco minutos após decolar nesta manhã, disseram elas. O avião, da Inter-Iles, viajava para a ilha vizinha de Anjouan.

Uma autoridade sênior, que se identificou apenas como Zarouk e estava a bordo da aeronave, disse que o combustível do avião estava vazando "como uma torneira aberta" após a decolagem.

Ele alertou o piloto que decidiu voltar ao aeroporto, mas não conseguiu pousar a tempo, caindo no mar.

O diretor geral do Departamento de Aviação Civil das Ilhas Comoros, Abu Mohamed Ali, disse que todas as 29 pessoas a bordo --25 passageiros e quatro tripulantes-- estavam em segurança.

O piloto sofreu ferimentos na cabeça, enquanto as outras pessoas saíram ilesas. Há indicações de que pescadores participaram da operação de busca e salvamento.

Em junho de 2009, um Airbus 310-300 do Iêmen caiu no oceano Índico em meio ao mau tempo na região do arquipélago de Comoros, matando 152 pessoas que estavam a bordo.

(Reportagem de Ahmed Ali Amir)