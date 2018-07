Avião com 231 a bordo desaparece na costa brasileira Um avião com 216 passageiros e 15 tripulantes da Air France-KLM, que partiu do Rio de Janeiro em direção a Paris, está desaparecido, informou o aeroporto de Paris. Segundo o aeroporto, o avião perdeu contato com o radar na costa brasileira. O contato com o Airbus A330 foi perdido próximo às 3 horas (de Brasília), logo após decolar do Rio de Janeiro. A aeronave deveria ter aterrissado no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, às 6h10 (de Brasília). O número do voo era AF-447.