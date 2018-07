Avião com 24 pessoas cai em rio do Amazonas, 4 sobrevivem Um avião Bandeirante com 24 pessoas, entre elas membros de uma mesma família, caiu neste sábado no rio Manacapuru, a cerca de 80 quilômetros de Manaus. Autoridades confirmaram o resgate de quatro sobreviventes. O avião, da empresa de táxi aéreo Manaus Aerotaxi, decolou no início da tarde da cidade de Coari, a cerca de 360 quilômetros de Manaus, com destino à capital do Amazonas. O aparelho transportava 22 passageiros, dos quais quatro crianças de colo, e 2 tripulantes, informou à Reuters Paulo Roberto Pereira, gerente de comunicação da companhia de táxi aéreo, em entrevista por telefone. O avião chegou a avisar a torre do aeroporto de Manaus que voltaria para Coari por causa do mau tempo, mas logo depois sumiu do radar do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta). Segundo a Aeronáutica, a aeronave caiu no rio Manacapuru, um afluente do rio Solimões. A polícia de Manacapuru, cidade localizada a cerca de 80 quilômetros de Manaus, informou que os trabalhos de busca dos desaparecidos envolvem uma equipe de mergulhadores e uma balsa para a retirada do avião do rio. Um helicóptero da Força Aérea que estava sendo utilizado teve de suspender as operações por causa do mau tempo. "Estava chovendo muito forte e a informação dos sobreviventes é que eles iriam participar de um aniversário", disse o investigador da polícia de Manacapuru Roberto Almeida, acrescentando que entre os feridos está uma criança de 9 anos. (Por Alberto Alerigi Jr e Raymond Colitt)