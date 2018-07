Avião com banda Skank perde a porta após decolagem O avião em que estavam os integrantes da banda Skank perdeu a porta ontem, após decolar de Capelinha, em Minas Gerais. O problema na aeronave da empresa Líder foi detectado pelo piloto logo após a decolagem, no fim da manhã. O grupo retornava para Belo Horizonte depois de ter feito um show no sábado, em Capelinha. Segundo a assessoria de imprensa do Skank, estavam no avião, além dos 4 músicos, o empresário, um produtor e um segurança. Ninguém ficou ferido.