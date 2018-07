Avião com brasileiro desapareceu na Venezuela, diz FAB A Força Aérea Brasileira (FAB) informou hoje que um avião monomotor com o executivo brasileiro Maurício Lustosa de Castro sumiu na Venezuela. O desaparecimento do Beechcraft, modelo BE-36 A Bonanza, ocorreu no sábado, enquanto a aeronave seguia da cidade norte-americana de Miami para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (Cecomsaer), a suspeita é de que o monomotor tenha caído em um local de mata, montanhoso e com rios. Porém, a aeronave ainda não foi localizada.