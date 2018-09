Avião com janela trincada faz pouso emergencial em Bauru, no interior de SP

SÃO PAULO - Um avião da Trip Linhas Aéreas com 39 passageiros fez um pouso de emergência no Aeroclube de Bauru, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 12, em decorrência de uma trinca no vidro de uma das janelas.

O voo 5385 seguia do Aeroporto de Marília para o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Depois do voo ser alternado, por volta das 11 horas, os passageiros seguiram para São Paulo de ônibus. Ninguém se feriu.

Às 16h30, a aeronave continuava no aeroclube. A aeronave passará por uma avaliação e, em seguida, por uma manutenção técnica para substituição da janela danificada. A Trip informou que investiga as causas do acidente.

Texto atualizado às 18h38 para acréscimo de informação