Avião da Air France pode ser encontrado até 4ª feira O jato da Air France que ia do Rio de Janeiro para Paris e caiu, no Oceano Atlântico, com 228 pessoas a bordo, ano passado, pode ser encontrado até quarta-feira, afirmou hoje o chefe da agência francesa de investigação de acidentes (BEA, pela sigla em francês). Os sinais transmitidos pelas caixas-pretas do avião, detectados nas profundezas do Oceano Atlântico, foram analisadas na semana passada com a ajuda de uma nova tecnologia que ajudou a estreitar a zona de buscas.