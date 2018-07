Avião da Air France tem problema e pousa no Marrocos

Em nota, a Air France afirmou que o avião sofreu "uma avaria do motor que implica, segundo os procedimentos e instruções da companhia, a parada do motor e mudança de rota com toda segurança para o aeroporto mais próximo". "A preparação foi feita e a tripulação aplicou o procedimento, garantindo a segurança do voo. O trabalho de investigação técnica permitirá estabelecer as condições exatas do defeito encontrado no motor", continua a nota. Segundo a empresa, os passageiros foram atendidos e alimentados e seguiriam no mesmo dia para Paris em outra aeronave.

Em 2009, um avião da companhia francesa que fazia o voo AF-447, com partida do Rio em direção a Paris, caiu no Oceano Atlântico e matou 228 pessoas, em decorrência de uma sequência de erros humanos e falhas técnicas.