Avião da Delta retorna para Cumbica após pneu estourar

Após decolar às 22h25 de quinta-feira (13) da base aérea de Guarulhos, a aeronave foi obrigada a retornar para Cumbica. Segundo informação que foi dada aos passageiros pela tripulação, um dos pneus do trem de pouso estourou logo após a decolagem.

Aos passageiros, que ouviram o estrondo após o avião deixar o solo, ainda foi servido o jantar antes de a tripulação informar que o avião teria que voltar para Guarulhos. Como ainda estava com muito combustível, o avião teve que sobrevoar a Região Metropolitana de São Paulo por cerca de duas horas até o nível dos tanques diminuir.

Oito equipes dos bombeiros foram deslocadas para a pista do aeroporto apenas por precaução. Os cerca de 220 passageiros do voo 256 desembarcaram à 1h40. O pouso ocorreu sem problemas, segundo a Infraero.

Os passageiros que não moram na Região Metropolitana de São Paulo seriam acomodados em um hotel no centro de São Paulo. Até as 6h, não havia previsão de reembarque, que dependerá do conserto da aeronave. A assessoria de imprensa da Delta informou que não tem informações e que para isso depende da central da empresa localizada na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.