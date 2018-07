Avião da Embraer faz pouso forçado em aeroporto da BA Um avião modelo ERJ-145, da Embraer, usado pela companhia aérea Passaredo fez um pouso forçado na tarde de hoje no Aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo, na cidade baiana de Vitória da Conquista, a 509 quilômetros a sudoeste de Salvador. O trem de pouso do avião não teria funcionado, forçando uma aterrissagem "de barriga" na pista. Segundo a empresa, não houve feridos e técnicos foram enviados ao local para investigar as causas do defeito.