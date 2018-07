Avião da Emirates esbarra em avião da Gol no Galeão

De acordo com nota da Gol, um Boeing 737 com 47 passageiros partiu do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com destino ao Santos-Dumont, na zona sul do Rio. Mas, por causa da chuva, o pouso do avião foi transferido para o Galeão. "Após receber autorização para pouso neste aeroporto, e já com a aeronave completamente estacionada na posição 41 (remota), preparando para o desembarque, houve um abalroamento entre a asa de uma aeronave da companhia aérea Emirates e o leme de direção do avião da Gol", afirma o comunicado.

Segundo a Gol, os passageiros desembarcaram, normalmente, e "a ocorrência de solo e a aeronave serão avaliadas". O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investigará o caso. O piloto da Emirates será ouvido pela Força Aérea Brasileira (FAB).