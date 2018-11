Avião da Esquadrilha da Fumaça cai durante apresentação em SC Um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu, matando o piloto, durante apresentação realizada na tarde desta sexta-feira, 2, no aeroporto municipal de Lages, a 200 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina. O aeroporto estava lotado, pois a apresentação fazia parte da comemoração de 50 anos do Aeroclube da cidade, mas como o avião caiu em campo aberto não causou outras vítimas além do piloto.