Avião da FAB apresenta problemas e retorna a Brasília Um avião de caça da Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou problemas logo depois de decolar do Aeroporto Internacional de Brasília, por volta das 10h30 de hoje, segundo informações do Centro de Comunicações da Aeronáutica. Logo depois da decolagem, o piloto solicitou à torre de controle do aeroporto para que os bombeiros fossem acionados, mas não houve a necessidade da intervenção. Ninguém ficou ferido e a aeronave permanecia estacionada na base da FAB em Brasília no começo da tarde. A FAB vai divulgar ainda hoje uma nota sobre a ocorrência.