Avião da FAB cai e piloto morre em Campo Grande (MS)

Um capitão da Marinha do Brasil morreu após a queda de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) a 10 km do Aeroporto Internacional de Campo Grande, no centro-oeste de Mato Grosso do Sul. A queda aconteceu às 8h40 deste sábado, 7, de acordo com a FAB.

O piloto, capitão-tenente Bruno Oliveira, estava sozinho na aeronave, um avião modelo A-29 Super Tucano. A aeronáutica, de acordo com a FAB, iniciou as investigações para apurar os fatores que contribuíram para o acidente e está prestando todo apoio aos familiares. O Corpo de Bombeiros de Campo Grande foi acionado e também presta auxílio na região do acidente.

De acordo com uma nota oficial divulgada no site da Força Aérea Brasileira, Oliveira era Oficial da Marinha do Brasil e, desde o início do ano passado, realizava o Curso de Líder de Esquadrilha da Aviação de Caça no Terceiro Esquadrão do Terceiro Grupo de Aviação da FAB.