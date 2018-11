Avião da FAB cai perto de Natal, militar morre

De acordo com a assessoria de imprensa da FAB, o militar morto era o único que estava a bordo da aeronave. A assessoria não soube informar imediatamente qual missão era realizada pelo piloto no momento do acidente, que aconteceu na manhã desta quinta-feira.

O Super Tucano é um turboélice que pode ser usado em missões de policiamento, reconhecimento aéreo e treinamento, de acordo com a FAB e com a fabricante do modelo, a Embraer.

(Por Eduardo Simões)